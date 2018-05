Cristian Topescu a murit!

Cunoscutul comentator sportiv Cristian Topescu a povestit un episod petrecut in 1983, in urma caruia a fost interzis de la microfonul Televiziunii Romane.

Meciul dintre Suedia si Romania (scor 0-1) i-a fost fatal lui Topescu. Pentru ca i-a sfatuit pe fotbalistii nostri sa plece din tara, Topescu a fost suspendat timp de sapte ani la dorinta Elenei Ceausescu.

„In perioada aceea, se discuta in cercurile fotbalistice romanesti despre posibilitatea unor jucatori romani care aveau oferte de la echipe importante din stainatate sa... citeste mai mult