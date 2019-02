Cristian si Sebastian Sandulache, frati de origine romana, au fost acuzati de trafic de fiinte umane, prostitutie prin constrangere si spalare de bani negri. Cei doi au fost condamnati la 108 ani de inchisoare pentru faptele comise in orasul Oviedo din Spania, respectiv cate 54 de ani fiecare si obligati sa achite cate 500.000 de euro fiecare pentru spalare de bani, dar si suma de 285.000 de euro drept daune morale pentru victime. Decizia nu a fost definitiva si a fost atacata cu apel, apel ce se judeca in aceasta perioada.

