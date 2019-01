Cristian Preda

Europarlamentarul Cristian Preda a anunţat, marţi, că a aderat la PLUS la invitaţia lui Dacian Cioloş, precizând, însă, că nu va candida la alegerile pentru Parlamentul European, dar va sprijini candidaţii acestui partid.

"La invitaţia lui Dacian Cioloş, am aderat la PLUS. Aşa cum am anunţat în urmă cu patru luni, nu candidez la europene. Voi sprijini candidaţii PLUS la alegerile din 26 mai şi îi invit pe toţi cei care au încredere în mine să facă acelaşi lucru", a scris Preda pe...

