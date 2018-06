România trebuie să stabilească ce îşi doreşte în următorii cinci ani şi trebuie să mizeze pe atractivitatea sectorului IT, spune Cristian Popescu, managing director SAP România.

„Peste cinci ani România trebuie să rămână atractivă pentru companiile de IT. În zona noastră se pot schimba lucrurile repede. Cred că cel mai important este ce îşi doreşte România în cinci ani, în ce puncte doreşte să fim mai buni ca alţii. Am arătat că România a putut să atragă IT, să facă performanţă în IT”, explică Cristian Popescu în cadrul Conferinţei ZF Cei mai mari jucători din economie 2018.

Directorul spune... citeste mai mult