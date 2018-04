Cristian Pomohaci nu mai are dreptul sa imbrace sutana, dupa ce a fost acuzat ca racola minori pentru a intretine relatii sexuale cu ei. Chiar si asa, omul bisericii nu s-a invatat minte.

Politistii l-au prins calcand stramb pentru a treia oara in ultimul an. Fostul preot a fost amendat, din nou, dupa ce a incalcat prevederile Codului Rutier, scrie wowbiz.ro.

Pomohaci a deschis un proces prin care solicita anularea unei contraventii, sustinand ca a fost amendat de nedrept de catre politisti.



Nu a fost inca stabilit... citeste mai mult