Domeniul IT, care a devenit un sector economic performant în România, prezintă o problemă naţională şi-anume diferenţele majore de distribuţie a contractelor de muncă între judeţele ţării, explică Cristian Pârvan, preşedinte al Patronatului Investitorilor Autohtoni. „În domeniul IT, unde evident avem eprformanţă şi unde a crescut volumul în mod exploziv, avem o mare problemă naţională. Din studiul făcut de PIAROM pe datele din REVISAL, primele zece judeţe înregistrează contracte de muncă în sectorul IT de ordinul miilor şi zecilor de mii. Ultimele judeţe au doar 30-40 de contracte de... citeste mai mult