Manea este însă de părere că tricolorii pot obţine calificarea la turneul final din 2020.

“Este important că am reuşit să câştigăm. Din câte ştiu eu nu am putut să batem până acum pe cei din Muntenegru... Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol. Asta a fost, dar eu cred că putem să ne calificăm. Demult nu am mai avut o aşa o echipă unită. Din punctul meu de vedere cel mai important e să ai o echipă unită şi atitudinea. Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm meciul din această seară”, a spus Manea.

Reprezentativa României a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0)

