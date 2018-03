Într-un interviu exclusiv acordat în exclusivitate GSP, fostul căpitan al “tricolorilor”, Cristi Chivu, recunoaște că va intra în staff-ul “Kaiserului” la FRF, dacă acesta va câștiga alegerile pe 18 aprilie.

Din informațiile GSP, Chivu ar urma să preia postul de director al Departamentului internațional, în cazul în care Lupescu iese președinte.

"Deocamdată, sunt alături de Ionuț Lupescu în campanie, dar când am luat decizia de a-l sprijini am fost conștient că va trebui să-l ajut și după alegeri.

Am avut discuții, dar n-aș vrea să intrăm acum în detalii. Dacă sunt aici să-l susțin înainte de alegeri, cu siguranță mă voi implica și după... citeste mai mult

acum 28 min. in Sport, Vizualizari: 63 , Sursa: Antena 3 in