Candidatul la Primăria Capitalei va fi membru al Partidului Naţional Liberal, a declarat, ieri, preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, potrivit unui comunicat de presă transmis redacţiei.

Declaraţiile domniei sale vin după ce în presă au circulat informaţii potrivit cărora au fost purtate discuţii cu artistul Tudor Chirilă pentru o eventuală candidatură.

Cristian Buşoi a precizat: "Informaţiile despre candidatura lui Tudor Chirilă sunt fake news. Am toată aprecierea pentru Tudor Chirilă, pentru activitatea sa ca artist şi pentru implicarea sa civică, dar, ca preşedinte al PNL Bucureşti, nu am purtat şi nu am cunoştinţă ca PNL să fi purtat discuţii... citeste mai mult

