Cristian Busoi a castigat in prima instanta procesul de calomnie intentat de Gabriela Firea Instanta i-a dat castig de cauza europarlamentarului PNL Cristian Busoi, in procesul de calomnie intentat acestuia de catre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si a respins cererea de chemare in judecata, scrie Hotnews.ro.

