Cristian Boureanu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj.

Mai mult, acesta va trebui să-i plătească daune morale în valoare de 7.000 de euro polițistului agresat, plus 240.000 de lei daune materiale către spital.

„Mulțumesc tuturor celor care au crezut ceea ce am povestit, până la aflarea dovezilor. Multe probe au ajuns la dosar după șase luni, opt luni. Respect decizia judecătoarei și apreciez că cineva a citit acele probe. M-am legitimat și decizia arată că nu există dovada că nu m-am legitimat. Nu l-am atins pe polițist, nu i-am rust uniforma. Uniforma a fost întreagă, pentru că nu m-am apropiat de el. Am fost acuzat pentru asta. Nu...