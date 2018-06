Cristian Boureanu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. În plus, acesta va trebui să-i plătească daune morale în valoare de 7.000 de euro polițistului agresat, plus 240.000 de lei daune materiale către spital, scrie antena3.ro.

La ultimul termen din dosarul de la Judecătoria Sectorului 1, în care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare. Decizia nu va fi definitivă.

De asemenea, pentru iubita lui Boureanu, Laura Dincă, procurorul a cerut o pedeapsă cu amânare, sub supraveghere doi ani, dar şi 30 de... citeste mai mult