Cristi Tănase (30 de ani) nu are planuri de revenire în România, chiar dacă Gigi Becali şi-a manifestat interesul de a-l aduce până în vară. Planurile mijlocaşului ofensiv sunt, în continuare, legate de campionatul Turciei.

Plecat de la clubul lui Gigi Becali în urmă cu trei ani, Tănase îşi va rezilia, în această iarnă, contractul cu Karabukspor, ca urmare a problemelor financiare de la echipă: "Eu sunt încă sub contract cu Karabuk şi nu am semnat cu nicio altă echipă. Vreau întâi să-mi rezolv situaţia la clubul actual şi abia apoi mă pot gândi la noua destinaţie", a declarat Tănase pentru Fanatik.

Totuşi, jucătorul nu pare convins că va reveni la FCSB,... citeste mai mult