Luptătorul constănţean Cristi Stoica, de la Urban Legend Academy, a pierdut lupta pe care a susţinut-o, în Grecia, la Salonic, la gala „Colosseum“. Sportivul pregătit de Mihai Isop şi Serhan Iaia l-a întâlnit în co-main-event-ul evenimentului, la categoria -77 kg, pe grecul Nikos Papadimitriou, de la clubul elen Budo Fighters, campion absolut al Greciei.



„Am pierdut un meci, dar am câştigat, pe lângă partea financiară, şi multă experienţă. Am fost puţin copleşit de emoţii, am luptat cu publicul, am luptat cu arbitrii şi am luptat cu un adversar care este un campion al Greciei. Mi-am dat seama de punctele slabe şi am să mă îmbunătăţesc. Următoarea mea luptă va fi pe 27 mai,...