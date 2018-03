Unirea Tășnad a obținut prima victorie în campionat de la instalarea cuplului de antrenori Cristi Popa-Ovidiu Suciu.

Tășnădenii s-au impus ieri la Dej, scor 2-0 după un meci în care au dictat ritmul. Au marcat Vădan în minutul 44 și Ciul în minutul 72 însă conform celor declarate la final de tehnicianul Cristi Popa, Unirea putea să rezolve meciul până la pauză.

”Îi felicit pe băieți. N-a fost chiar simplu mai ales că am ratat și foarte mult în prima parte. Trebuia să conducem cu 5-0 la pauză la cum s-a jucat. Mergem la U Cluj Napoca să facem un meci bun. Nu avem presiune și eu am încredere în acești băieți. Am văzut... citeste mai mult