Competiţia la fete a fost câştigată de Iasmine Vâlcu (Top Tabu).“M-am simţit excelent la Press Cup Dr. Oetker şi mă bucur enorm că am venit. O surpriză plăcută a fost această bază sportivă ultramodernă. Apoi mi-a plăcut mult calitatea oamenilor, păstrăvăria Brătioara, drept pentru care o să mai vin aici cu drag. Nu regret că am ales judo-ul, dar sunt convinsă că aş fi avut performanţe şi la tenis, disciplină sportivă care am practicat-o”, a declarat Alina Dumitru.

Semifinala băieţilor a fost câştigată de Petre Dumitru (Vertical News), dar în urma unei accidentări a acestuia, în finală a jucat Alexandru Hârleşteanu (Revista Sport Magazin). Pe locul 3 s-a situat Teodor Chiriac (Sport... citeste mai mult

azi, 10:36 in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in