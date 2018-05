Cristi Ganea a fost prezentat oficial al Athletic Bilbao. "Sunt foarte bucuros, sunt foarte mândru şi încrezător. Am avut multe lucruri de învăţat de la Gică Hagi, un om care ştie fotbalul spaniol, care a jucat la Real Madrid şi Barcelona", a spus acum fundaşul de 26 de ani.

În iarnă, Athletic Bilbao şi Viitorul au ajuns la un acord pentru transferul lui Cristi Ganea la gruparea bască, începând in vară, el având un contract pe trei sezoane, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an.

Ganea a evoluat ca junior la echipe din Ţara Bascilor, unde îi este stabilită familia, inainte de a reveni în ţară, la ASA Târgu Mureş, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari... citeste mai mult

