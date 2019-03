Sectia pentru judecatori din CSM a precizat miercuro "ca ar putea sa existe indicii cu privire la incalcarea" de catre judecatorul Cristi Danilet din cadrul Tribunalului Cluj a unui articol din Codul deotologic al magistratilor.

Discutia din CSM a aparut in cazul unei postari pe Facebook, din august 2018, in care Danilet l-a ironizat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care spunea ca persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI pot cere revizuirea sentintei.

Sectia pentru judecatori din CSM, condusa de Lia Savonea, face trimitere in acest caz...

