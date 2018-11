Contactat de Edupedu.ro, judecătorul Cristi Danileţ a declarat că “nimeni nu mai învaţă pentru a şti ceva, ci numai pentru a răspunde la grilă. Toată viaţa devine un răspuns din trei: a, b sau c. Am distrus justiţia cu întrebările grilă, iar acum la liceu? Ferească cerul!”

“Sunt oameni care nu ştiu să se exprime, iar grila îi ajută să îşi ascundă inabilităţile. Noi, la INM (Institutul Naţional de Magistratură), am introdus în plus o probă cu interviul, să verificăm cunoştinţele de gramatică şi modul de exprimare.... citeste mai mult

ieri, 13:14 in Educatie, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in