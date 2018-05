Luni, 07 Mai, 22:49

Andrei Cristea a marcat unicul gol al meciului dintre Poli Iași și FCSB, scor 1-0. Fostul atacant al roș-albaștrilor le-a aruncat săgeți atât celor de la CFR Cluj, cât și fostei echipe, care l-a dat afară pe când avea 22 de ani.

"Am demonstrat pe teren că Poli Iași e o echipă cu onoare. Să-și ceară scuze cei care ne-au aruncat cuvinte urâte. Se știu foarte bine cei care sunt.

Nu am jucat să încurcăm pe cineva, am jucat pentru noi, dar ne-au durut vorbele lor. Am fost concentrați, mă bucur că am înscris, chiar dacă la 22 de ani am fost trimis la plimbare.

N-a fost o revanșă, mereu am încercat să... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Gazeta Sporturilor in