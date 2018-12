România a pierdut semifinala cu Rusia din cadrul Campionatului European de handbal din Franţa, scor 28-22, şi aşteaptă meciul dintre Franţa şi Olanda pentru a afla numele echipei cu care se va bate pentru medalia de bronz.

Cristina Laslo (22 de ani) a dezvăluit unde s-a făcut diferenţă imediat după pauză. Rusia a intrat cu avantaj în repriza secundă, scor 16-15: ”Eu cred că am început foarte, foarte bine. Am fost foarte motivate şi bine pregătite fizic şi psihic. A fost o repriză bună, am dominat pe... citeste mai mult