Ultimii ani au adus o adevarata revolutie pe piata investitiilor de tot felul, in care si-a facut loc, mai intai timid, apoi cu o forta incredibila, valuta virtuala. Este vorba, evident, despre fenomenul criptomonedelor, privit pana nu demult cu maxima reticenta, dar care, pentru investitorii inspirati, care au intuit rapid evolutia lor fulminanta, s-au transformat in adevarate „mine de aur”.

Despre aparitia acestor instrumente de plata digitale cu siguranta nu s-a indoit niciun specialist financiar, faptul fiind vazut inainte cu mai multi ani doar ca o chestiune de timp pana se va intampla, asta in functie de evaluarile fiecaruia.... citeste mai mult