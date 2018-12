”Nu am reuşit astăzi, îmi pare foarte rău. Am fost atât de aproape, din păcate astea au fost şansele astăzi. Îmi doresc să ne odihnim. S-a simţit lipsa Cristinei Neagu foarte mult, până acum totul a fost în jurul ei. A fost cu sufletul alături de noi, am încercat să jucăm pentru noi, dar şi pentru, nu a ieşit”, a declarat Crina Pintea, pentru TVR. La rândul său, antrenorul Ambros Martin a spus în conferinţa de presă că echipa a dat totul, dar ”Rusia a fost mai bună”, iar România nu a putut mai mult astăzi. Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă vineri, la Paris,... citeste mai mult

