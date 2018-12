Crina Pintea a avut două zile excelente, sâmbătă, prinzând un transfer la Gyor, campioana Europei, iar duminică, fiind aleasă în Dream Team-ul Campionatului European.

Apoi însă, în meciul cu Olanda, handbalista de 28 de ani a făcut un meci extrem de slab, marcând o singură dată pe finalul întâlnirii!

„E un loc patru, am muncit pentru el. Am trecut prin foarte multe pentru a fi aici. Poate se putea mai mult. S-a văzut că putem să ne batem în repriza a doua, s-a văzut că avem spirit de luptă. Dacă mai erau două, trei minute, am fi egalat. O să ne întoarcem mai motivate.... citeste mai mult

