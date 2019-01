CSM Bucureşti a fost umilită de Gyor, la Budapesta, scor 36-27, iar una dintrele cele mai bune jucătoare din echipa maghiarelor a fost Crina Pintea, pivotul român ajuns la campioana Europei de curând. Românca a marcat de nouă ori contra "Tigroaicelor" şi a pus serios umărul la umilinţa celor de la CSM Bucureşti. La finalul partidei, Pintea a vorbit despre reuşit sa, dar şi despre viitorul său.

”Toată lumea a spus că va fi un meci foarte special pentru mine. Eu am vrut doar să îmi fac treaba şi să dau tot ce am mai bun, la 100%. Mă bucur că am reuşit să fac un meci atât de bun.

Mă simt foarte bine în echipă, acest public este minunat, oamenii iubesc handbalul.