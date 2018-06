Criminalul Vasile Ardelean merge din nou la inchisoare pentru 11 ani

Unul dintre cei mai de temut criminali ai judetului Salaj va ajunge din nou dupa gratii. Vasile Ardelean, omul care a socat comunitatea in 2003, dupa ce si-a omorat si transat un prieten, a fost din nou condamnat. In putinul timp petrecut in libertate, acesta a incercat sa omoare inca un om. Vineri, magistratii Tribunalului Salaj l-au condamnat pentru fapta sa la 11 ani de inchisoare.



Judecatorii de la Tribunalul Salaj s-au pronuntat, in 22 iunie, in dosarul in care Vasile Ardelean a fost acuzat de tentativa de omor. Magistratii l-au condamnat pe... citeste mai mult

