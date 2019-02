Criminalul fara discernamant de la psihiatrie care a ucis un pacient in bataie a murit in Penitenciarul Braila

Cornel Ghica, criminalul de la psihiatrie, inchis la Penitenciarul Braila a murit sambata, 16 februarie. In varsta de 63 de ani, avea probleme cardiace si era in evidentele unitatii de detentie cu afectiune medicala cronica. Acesta a fost condamnat la 20 de ani inchisoare pentru omor deosebit de grav, asta dupa ce in 2012 a ucis in bataie un pacient care ajunsese la Spitalul de Psihiatrie. Inca din data de 8 februarie barbatul fusese preluat de la penitenciar si internat in spital, iar la data de 16 februarie s-a constatat decesul.

