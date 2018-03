Florin Buliga, criminalul din Brasov, a fost prins beat la volan, dar instanta i-a dat o pedeapsa cu suspendare. In 2006, acesta a fost oprit de un echipaj de politie care i-a luat alcoolemia, iar aceasta a fost de peste 0,8 la mie, in conditiile in care limita maxima legala este de 0,2 la mie. Lui Buliga i s-a deschis dosar penal la Judecatoria din Piatra-Neamt.

"Condamnă pe inculpat Buliga Florin Mircea la 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „conducere pe drumurile publice a unui...