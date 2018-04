La scurt timp după triplul asasinat, Florin Buliga, supranumit criminalul din Braşov, a scris câteva pagini într-un jurnal.

Acestea sunt cuvintele aşternute pe hârtie de Florin Buliga.

„26.03.2018 Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Fila a 2-a "Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el. Am înţeles că suntem fiinţe de lumina, dar am ajuns în Babilon, nimeni nu se mai înţelege cu nimeni, cuvintele... citeste mai mult

