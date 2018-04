Tânărul criminal de la Botoșani și-a recunoscut fapta.

Ionel Bogdan, tanarul de 17 ani, aflat de aseara in custodia politiei, si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor. Intre acesta si victima a izbucnit un conflict pe fondul unor reprosuri ale tinerei, iar baiatul a injunghiat-o cu un cutit. Anchetatorii au numarat peste 30 de plagi pe corpul fetei, majoritatea in zona inimii si pieptului.

Urmeaza ca baiatul sa fie expertizat psihiatric in cursul zilei de azi, scrie Monitorul de Botoșani.

Reamintim faptul că miercuri, cadavrul unei adolescente a fost găsit într-o pădure din... citeste mai mult