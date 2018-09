Criminalul care si-a ucis tatãl cu o loviturã de cutit cere arestul la domicil

Luni, 13 februarie, a fost o zi neagra pentru locuitorii comunei Rosiori, judetul Braila. In jurul orei 17:00, un barbat de 57 de ani si-a ucis cu sange rece fiul in varsta de 30 de ani. Potrivit primelor informatii cei doi se aflau in stare avansata...

Info Braila, 15 Februarie 2017