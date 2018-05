Presupusul criminal de razboi nazist Laszlo Csatary, in varsta de 97 de ani, a fost plasat in arest la domiciliu de un judecator de instructie, pentru participarea la deportarea a 15.700 de evrei in lagarul de exterminare de la Auschwitz, in perioada...

Ziarul de Iasi, 19 Iulie 2012