In varsta de 25 de ani, Constantin Macsim, din Botosani, plecase la munca in strainatate, in Anglia, in speranta ca va aduna bani sa isi faca o situatie mai buna, drum pe care il urmeaza multi tineri romani. Destinul i-a fost insa tragic. A disparut,...

Reporterul, 30 Martie 2016