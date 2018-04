crima la Targu Frumos O crima oribila a tulburat linistea locuitorilor din Targu Frumos. Un batran in varsta de 80 de ani a fost ucis in bataie de propriul fiu. Asasinatul a avut loc noaptea trecuta in cartierul Lipovenilor. Totul a inceput dupa ce...

Buna ziua Iasi, 12 Decembrie 2011