© TION - Un politist s-a impuscat in sediul IPJ Timis in timpul programului de lucru Scris de R.J. - Incident extrem de grav, sâmbătă dimineaţa, chiar în sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, situat pe bulevardul Take Ionescu din...

Timis Online, 20 Iunie 2015