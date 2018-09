Se pare ca in urma unui conflict spontan, sotul ar fi agresat femeia. Victima, o femeie in varsta de 43 de ani a fost agresata de catre sot. Totul s-a intamplat in urma unei dispute legate de dorinta victimei de a pleca in strainatate. In urma loviturilor repetate, femeia a decedat.

https://www.bzi.ro/exclusiv-crima-la-iasi-o-femeie-a-fost-omorata-de-sot-667092

citeste mai mult