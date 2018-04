crima la Motca Crima infioratoare, aseara, in jurul orei 21:00, in localitatea ieseana Motca. Un barbat in varsta de 46 de ani a fost ucis cu sange rece de un consatean de 63 de ani, chiar in fata barului din localitate. Motivul: un petic de pamant si...

Buna ziua Iasi, 1 Noiembrie 2012