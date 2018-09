Crima de la micul dejun, de Eugene O’Neill

Piesa de debut, duminica 16 septembrie, al celei de-a XII-a editie a Festivalului de Teatru de la Braila a fost Before breakfast d Eugene O’Neill. Spectacolul s-a jucat in Sala Bujor Macrin ( fosta Studio ), aceasta fiind singura care face nota discordanta cu tema festivalului de anul acesta, Comedia intre hohot si lacrima. Intr-un decor minimalist, doua personaje- o ea, sotia, intr-un dialog…monolog si un el, Alfred, raspunzand printr-un soi amuzant de pantomima. Timp de un ceas, publicul a asistat la un joc mai mult al ideilor- vorbite saut acute, despre un cuplu care are multe a-si spune ( reprosa ) in ceea ce priveste casnicia acestora.... citeste mai mult