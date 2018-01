Detaliile despre aceasta crima sunt de-a dreptul infioratoare • O intreaga comunitate a ramas socata de cele intamplate dupa ce cadavrul femeii ingropat la un metru sub pamant chiar de catre concubinul ei a fost descoperit • Rudele si martorii povestesc in detaliu cele intamplate in a doua zi de Craciun, atunci cand barbatul din Scobinti si-a lovit concubina si l-a obligat pe fiul lor sa devina complice la ingroparea mamei.

Sursa: https://www.bzi.ro/crima-care-a-socat-lumea-in-prima-zi-din-an-si-a-ingropat-iubita-de-vie-detaliile-sunt-infioratoare-635489

