Crima care a ingrozit inca o data Italia

Crima in miez de noapte in Roma. Sambata, 27 octombrie 2018, in jurul orei 23, un barbatul de 36 ani, de nationalitate romana si-a ucis fosta concubina cu cinci focuri de arma in plina strada, in capitala Italiei. Victima este o romanca de doar 23 de ani care a fost pur si simplu executata de fostul sau logodnic. Dupa cum relateaza ziarul “Il Messaggero” ucigasul doar ce descoperise ca victima se prostitueaza, si, intr-un acces de gelozie a decis sa ii ia viata. Apelul la politie a fost facut chiar de criminal. “Am uciso! Sunt inarmat!”, a spus barbatul politiei.... citeste mai mult

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Info Braila in