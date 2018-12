Autoritatile moldovene sunt in alerta dupa ce, in ultimele zile, trei tineri si-au luat viata, aruncandu-se de pe blocuri. Doi dintre ei, un baiat si o fata, minori, s-au sinucis, in noaptea de 8 martie, sarind in gol de la etajul 18 al unui bloc din...

