Comisarul european Corina Creţu a declarat vineri că, atâta timp cât se află în această funcţie, va spune ceea ce are de spus atunci când există riscul de a se pierde bani europeni şi a amintit că de 4 ani a atenţionat guvernele care s-au aflat la putere despre riscul ca România să piardă bani europeni.

Comisarul european Corina Crețu / FOTO: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro "Din acest punct de vedere, nu cred că este cazul, sunt 4 ani în care spun aceleaşi lucruri, nu înţeleg de ce acum se politizează atât de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum 2 ani, acum 3 ani....

