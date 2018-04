Creştinii ortodocşi sărbătoresc Izvorul Tămăduirii in prima vineri dupa Paste. Mulţi merg în pelerinaj la mănăstirile din ţară, iar în biserici are loc slujba de sfinţire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasmă Mică. După ce sfințește apa, preotul...