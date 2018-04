Cresteti productivitatea echipelor de interventie cu pana la 40% prin Bento Field Service Management

Bento, companie specializata in dezvoltare de aplicatii software custom, anunta o noua versiune a solutiei Bento Field Service Management, dedicata companiilor de servicii si utilitati, cu echipe de lucru distribuite in teritoriu

Bento Field Service Management permite reducerea cu pana la 30% a costurilor de carburanti prin optimizarea rutelor, reducerea semnificativa a timpului de interventie pentru solutionarea unor evenimente in teritoriu, cresterea satisfactiei clientilor prin comunicarea cu exactitate a termenului de interventie, cresterea eficientei angajatilor in cadrul companiei precum si acuratetea completarii... citeste mai mult

azi, 13:17 in IT&C