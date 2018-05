Cresteti productivitatea angajatilor prin suita Microsoft Office 365

Bento, companie romaneasca cu peste 10 ani de experienta in livrarea de servicii de externalizare IT si servicii Cloud, ofera prin intermediul Bento Cloud Services, suita de servicii Microsoft Office 365.

Microsoft Office 365 este o solutie cloud de productivitate, colaborare si suport IT, care se adreseaza companiilor mici si mijlocii, si care ofera acces de pe orice dispozitiv conectat la Internet, la suita Office Online (Word, Excel, PowerPoint, Outlook si OneNote, atat pentru PC, cat si pentru Mac, Publisher si Access doar pentru PC), dar si la aplicatii de partajare de fisiere, conferinte online, mesagerie instant prin intermediul... citeste mai mult

