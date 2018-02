Cresteri de doua cifre pentru Liberty Center in 2017

Centrul comercial Liberty Center a inregistrat in 2017 o crestere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior si a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriasilor au crescut cu 16% in 2017 fata de anul 2016, mall-ul atingand un grad de ocupare de 78% fata de 52% la finele anului 2016.

Printre cei mai noi chiriași se numără Carpeta, Casa Covenienza, R&R Boutique, Format Lady și Colin’s.

„Rezultatele obținute în anul 2017 ne demonstrează că strategia de repoziționare și creștere pe care am început să o implementăm la finalul anului 2016, când JLL a preluat administrarea Liberty Center, este sustenabilă și ne va ajuta să ne menținem dinamica pozitivă de dezvoltare și... citeste mai mult