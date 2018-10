Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 04.09.2018, proiectul cu titlul „Cresterea eficientei energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara - str. Sirenei, nr.48 – Corp C si Corp D, Fetesti”, cod SMIS...

Ialomita, 19 Octombrie 2018