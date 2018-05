Crestere spectaculoasa a inmatricularilor de masini electrice si plug-in hybrid in Romania: 195 de unitati in primele 3 luni ale anului Romania a raportat 195 de masini electrice si plug-in hybrid inmatriculate in primele 3 luni ale anului, in crestere cu aproape 1700% comparativ cu perioada similara din 2017, cand s-au inmatriculat doar 11 unitati.

Mai multe despre romania, Masini electrice, inmatriculari, hybrid, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

azi, 00:36 in Auto, Vizualizari: 16 , Sursa: 9am in