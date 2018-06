Economia Romniei a crescut în primul trimestru al acestui an cu 4,2 la sută, arată datele publicate joi dimineață de Institutul Național de Statistică.

Crestere de 4,2% in primul trimestru EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În primul trimestru al acestui an, am avut o creștere de 4,2 la sută, față de același trimestru de anul trecut, în date ajustate sezonier. Datele brute arată o creștere de 4 %. Îngrijorător este faptul că față de trimestrul anterior, adică ultimul de anul trecut, avem o stagnare. Aceste date au fost anunțate de Institutul Național de Statistică, plus detalii privind sursele acestor creșteri.

