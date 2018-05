Crestere de aproape 8% a investitiilor in 2018 In anul 2017, formarea bruta de capital fix a crescut cu 4,7%. Acest lucru a determinat o imbunatatire minora a contributiei stocului de capital la cresterea potentiala. In programul de convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor se preconizeaza o alta crestere.

In viitor, se asteapta o crestere semnificatica a contributiei stocului de capital la cresterea reala PIB potential. Mai precis, ar putea ajunge de la 0,9 puncte procentuale in 2017 la 1,7 puncte procentuale la orizontul de prognoza 2021.

„Aceasta evolutie... citeste mai mult